Oğlunu Ermenek maden faciasında kaybeden Ayşe Gökçe yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Oğlunu Ermenek maden faciasında kaybeden Ayşe Gökçe yaşamını yitirdi
2014 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden Ayşe Gökçe yaşamını yitirdi.

Ermenek Maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi, daha sonra da Covid-19 salgının da eşini kaybeden Ayşe Gökçe, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayşe Gökçe, Karaman Ermenek’te meydana gelen maden faciasından sonra, 18 madenci kurtarılmaya çalışırken "Oğlum yüzme de bilmezdi" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

85 yaşındaki Gökçe, oğlu Osman Gökçe’nin evinde yaşamını yitirdi. Gökçe’nin cenazesinin Gökçeler Mahallesi’nde bulunan mezarlığa, oğlu ve eşinin yanına defnedileceği iletildi. Gökçe, en son İhlas Haber Ajansı’na konuşmuş, “Gittiler hep, beni götürmediler” demişti.

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