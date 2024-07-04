Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Aktarılan bilgilere göre Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta evlerinin bahçesinde baba oğul tartışmaya girişti. Tartışmada Nizamettin Ölger, sinirlerine hakim olamayarak oğlu Ramazan Ölger’e pompalı tüfekle ateş etti. Ramazan Ölger, oracıkta can verdi.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen polisler baba Nizamettin Ölger’i gözaltına aldı. Ramazan Ölger’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Ramazan Ölger’in, daha önce de babası Nizamettin Ölger ile tartışma yaşadığı ve baba oğlun aralarının açık olduğu belirtildi.