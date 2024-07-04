Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: İHA
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Yalova’da Nizamettin Ölger adlı baba tartıştığı 36 yaşındaki oğlu Ramazan Ölger’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Aktarılan bilgilere göre Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta evlerinin bahçesinde baba oğul tartışmaya girişti. Tartışmada Nizamettin Ölger, sinirlerine hakim olamayarak oğlu Ramazan Ölger’e pompalı tüfekle ateş etti. Ramazan Ölger, oracıkta can verdi.

aw239576-01.jpg

Yapılan ihbarla olay yerine gelen polisler baba Nizamettin Ölger’i gözaltına aldı. Ramazan Ölger’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Ramazan Ölger’in, daha önce de babası Nizamettin Ölger ile tartışma yaşadığı ve baba oğlun aralarının açık olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
Son Haberler
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı Yerel Haberler
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Fahrettin Koca'nın Bakanlıktan alınma sebebini açıkladı Gündem
İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Fahrettin Koca'nın Bakanlıktan alınma sebebini açıkladı
Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı Gündem
Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı Yerel Haberler
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
Zam sonunda Meclis'e de girdi. Şimdi milletvekilleri düşünsün Gündem
Zam sonunda Meclis'e de girdi. Şimdi milletvekilleri düşünsün
Mars'ta yaşayabilecek bir bitki keşfedildi. Bilim dünyası harekete geçti Teknoloji
Mars'ta yaşayabilecek bir bitki keşfedildi. Bilim dünyası harekete geçti