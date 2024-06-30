Oğlunun adını İcardi koydu

Kaynak: DHA
Oğlunun adını İcardi koydu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir baba yeni doğan oğluna İcardi adını koydu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde lokanta işleten Serdar Aygörmüş, yeni doğan oğluna Nuri İcardi adını verdi.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Aygörmüş, nüfus müdürlüğünden oğlunun Nuri İcardi yazılı kimlik kartını da aldı.

Aygörmüş, ailesinin ve yakınlarının önce çocuğuna vermek istediği isme karşı çıktığını, ancak herkesin zamanla bu duruma alıştığını söyledi.

Serdar Aygörmüş şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri fanatik Galatasaray taraftarıyım. Böyle bir hayalim vardı. Çocuğumun adını da Icardi koymak istedim. Fanatikliğimi bu şekilde belli etmek istedim. Nuri Icardi ile televizyondan Galatasaray'ın maçlarını seyrediyoruz. Benim oğlum, geleceğin Galatasaraylı futbol yıldızı olacak. İleri zamanda Icardi yerine Nuri Icardi golleri atacak. Oğlum, 1 yaşına gelince gönül verdiğimiz takımın maçlarını İstanbul'da gidip, birlikte stadyumda seyredeceğiz. Oğlumun, ismini verdiğim Arjantinli golcü gibi başarılı olması için uğraşacağım."

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