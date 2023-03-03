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Oğlunun kavga ettiği çocuğun babasını öldürdü

Bursa'da, oğluyla kavga eden çocuğun babası Ömer Şehzade'yi yolda tabancayla öldüren İbrahim Çağan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet güçlerinin açıklamasında, İbrahim Çağan'ın korkutmak için havaya ateş etmek isterken tabancasının ateş aldığını söylediği belirtildi. 

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:06
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Oğlunun kavga ettiği çocuğun babasını öldürdü

Oğlunun kavga ettiği çocuğun babasını öldürdü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde, Ömer Şehzade (35) ile İbrahim Çağan'ın (37) çocukları okulda kavga etti. Ömer Şehzade, akrabalarıyla yolda yürürken, İbrahim Çağan ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim Çağan, belinden çıkardığı tabancayla Ömer Şehzade’ye ateş etti. Göğsüne mermi isabet eden Şehzade kanlar içinde yere yığılırken, Çağan ise kaçtı. Kardeşi tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim Çağan'ı tabancasıyla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

‘KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETMEK İSTEDİM’

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen İbrahim Çağan burada verdiği ifadesinde, önceki gün kendi çocuğuyla Ömer Şehzade'nin çocuğunun okulda kavga ettiğini belirterek, "Akşam Ömer Şehzade ile yolda karşılaştık. Yanında akrabaları vardı ve kalabalıktılar. Bana 'O çocuğun babası sen misin' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince bana tokat attı. Yanındakilerin üzerime doğru geldiğini görünce, korkutmak amacıyla havaya ateş etmek istedim. O sırada tabanca ateş aldı. Öldürmek amacıyla yapmadım. Havaya sıkacaktım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

İbrahim Çağan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(AA)

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