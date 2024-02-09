Oğlunun kavga ettiğini duyunca markete kurşun yağdırdı

Kaynak: DHA
Oğlunun kavga ettiğini duyunca markete kurşun yağdırdı
Beyoğlu’nda bulunan bir marketin önüne aracını park etmek isteyen şahısla market çalışanları arasında kavga çıktı. Araç sahibinin babası, kavgayı duyunca market çalışanlarına silahla saldırdı.

İstanbul Beyoğlu’nda, aracını 55 yaşındaki Mehmet Şahin’in işlettiği marketin önüne park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgayı öğrenen M.K.’nin 68 yaşındaki babası Celal K., markete gelerek iş yeri çalışanına kafa attı.

Ardından silahını çıkarıp iş yerinde çalışanlara art arda ateş etmeye başladı. Saldırıda, M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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M.A.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtilirken, Mehmet Şahin’in tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Celal K.’nin bir market çalışanına kafa atması görülüyor. Daha sonra da şahsın, çalışanlara kurşun yağdırması da görüntülerde yer alıyor.

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