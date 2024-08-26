Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi

Bolu’nun Gerede ilçesinde, daha önce oğluyla kavga ettiği çocuğu yolda gören kadın, üzerine otomobili sürerek ezerken, kadın, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

Bolu'nun Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde 11 Ağustos Pazar günü akıllara durgunluk verne bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalışırken, çocuk aracın altından çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

ÇOCUĞUNUN ARKADAŞIYDI

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. G.M.U.'nun çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldığı öğrenildi.

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