Öğrenci değil milyoner arıyorlar. Yok artık

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de yeni eğitim öğretim ücretlerini tek tek duyurmaya başladı. 2024-2025 Akademik Yılı eğitim ücretlerine tamı tamına 2 kat zam yapıldı.

2023’te yıllık ücreti 510 bin lira olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin lira oldu. 2023’te 530 bin lira olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin lira olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin lira olarak açıklandı.

Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin lira olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin lira olarak paylaştı.

Öte Diğer yandan Eğer veliler eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isterlerse toplam ücret açıklanan rakamlardan daha yüksek tutar ödemek zorunda kalacak.

Örneğin Koç Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda "Üniversite kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 618.500 TL olacaktır" ifadelerine yer verildi. Yani Koç Üniversitesi'nin toplam ücreti 2 taksitte ödenmek istenirse 1 milyon 156 bin lira olarak belirlendi.

Bu bilgilere göre Türkiye'deki bazı üniversitelerde eğitim ücretleri ve özellikleri hakkında detaylar:

Başkent Üniversitesi: Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin eğitim ücretleri geçen yıla göre 2.3 katından fazla artışla 820 bin liraya yükseldi. Mühendislik fakültesi eğitim ücreti 615 bin lira. Eczacılık fakültesi için ise KDV dahil 710 bin lira eğitim ücreti belirlendi.2024 yılı için önlisans ve lisans programları eğitim ücretlerinin bahar yarıyılı başında yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Okan Üniversitesi: Pilotaj eğitimi geçen yıl KDV hariç 232 bin lira düzeyindeydi. Yeni ücretler henüz açıklanmadı. Fakat bu ücrete uçuş eğitimleri dahil değildir. Uçuş eğitimi ücreti ise yıllık yaklaşık 15 bin Euro olduğu belirtiliyor.

Konya Karatay Üniversitesi: Pilotaj eğitimi ücreti bu yıl 400 bin lira oldu. Uçuş eğitimleri bu ücrete dahil değildir. Uçuş eğitimi ücreti ise yıllık 59 bin 500 Euro'dur (bugünkü kurla yaklaşık 2.1 milyon lira).

Tam burslu olarak kabul edilen öğrencilerin uçuş eğitimi ücreti alınmıyor. Bu bilgiler, Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerindeki eğitim ücretlerinin ve özellikle pilotaj eğitiminin yüksek maliyetlerini göstermektedir. Özellikle pilotaj eğitimlerinde uçuş maliyetlerinin yüksek olduğu ve buna karşın burslu öğrenciler için avantajlı koşullar sağlandığı görülmektedir.