Öğrenci disipline verildi yakınları okulu bastı

İstanbul Beylikdüzü'nde disiplinsiz davranışları yüzünden kurula sevk edilen öğrencinin yakınları, okulu bastı. Öğretmenler odası savaş alanına döndü.

KAYNAK: İHA
Öğrenci disipline verildi yakınları okulu bastı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilen öğrencinin velisi ve yakınları, okula gelerek öğretmenlere saldırdı. Saldırı sonrası adeta savaş alanına dönen öğretmenler odası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü. Olay sonrasında öğretmenler odasının hali ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Odadaki görüntülerde bilgisayarların ve sandalyelerin yerde olduğu, evrakların dağıldığı görüldü.

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