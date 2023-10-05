Öğrenci evinde yaşayan oğlu salça isteyen anne bakın neler gönderdi

Öğrenci evinde yaşayan genç, memleketteki annesinden yemeklerde kullanmak için salça istedi. Annesinin gönderdiği çuvalı açan genç ve arkadaşları çuvalın içinden çıkanları görünce kahkaha krizine girdiler
06 Ekim 2023 Cuma
Öğrenci evinde yaşayan genç, memleketteki annesinden yemeklerde kullanmak için salça istedi. Annesinin gönderdiği çuvalı açan genç ve arkadaşları çuvalın içinden çıkanları görünce kahkaha krizine girdiler
Öğrenci evinde yaşayan genç, memleketteki annesinden yemeklerde kullanmak için salça istedi. Annesinin gönderdiği çuvalı açan genç ve arkadaşları çuvalın içinden çıkanları görünce kahkaha krizine girdiler