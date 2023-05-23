Öğrenci servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Tokat'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci, 11 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ahmet Eraslan (50) idaresindeki 60 NB 646 servis minibüsü, Abdullah Kayıcı (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Suna Kayıcı (48) hayatını kaybetti.

Sürücüler Abdullah Kayıcı ve Ahmet Eraslan ile servisteki 6'sı öğrenci, 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı’nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(Kaynak: DHA)

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