Öğrenci servisi ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya’da öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı. Yaşanana kaza sonrası 5'i öğrenci olmak üzere 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Öğrenci servisi ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alibey Sokak üzerinde seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 44 M 0197 plakalı yolcu minibüs ile A.G. yönetimindeki 44 S 0706 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.

aw094532-02.jpgKazada B.Y. ile öğrenci servisindeki Z.N.M., Y.Ç.G., A.Ç., M.T. ve F.B.E. isimli öğrenciler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

aw094532-03.jpgKazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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