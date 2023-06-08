Öğrenci servisi kaza yaptı. Yaralılar var

İHA’nın haberine göre, göre kaza, Zafer Mahallesi'nde Bulanık-Ahlat karayolunda meydana geldi. Galip Sönmez yönetimindeki 49 J 2357 plakalı öğrenci servis aracı ile Özkan Yılmaz yönetimindeki 16 GT 294 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpkaç, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.