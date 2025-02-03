Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 6'sı öğrenci 10 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 6'sı öğrenci 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

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Cerrah Mahallesi'ndeki özel bir ilk ve ortaokuldaki öğrencileri alan Ataman G. (56) idaresindeki Peugeot marka 16 S 7672 plakalı servis minibüsü, 'U' dönüşü yapan Nazan T. (45) idaresindeki Audi marka 16 AGA 253 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu.

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Kazada her iki aracın sürücüleri ile servis minibüsündeki öğrenciler Elif Su T. (10), Mehmet Yusuf A. (12), Nilhan A. (7), Mehmethan G. (8), Zehra A. (8), Elif K. (7), Semih T. (30) ile rehber öğretmen Gizem A. (24) yaralandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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