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Aksaray'da sır cinayet

Aksaray'da öğrenci servisi sürücüsü Kenan Özcan (27), silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 06:43
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Öğrenci servisi sürücüsü silahlı saldırıda öldürüldü

Aksaray'da sır cinayet
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Olay, saat 18.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Hıdırlı köyü yolunda meydana geldi. İlçe merkezinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerini köylerdeki evlerine taşıyan Kenan Özcan, Hıdırlı köyü yolunda 68 S 2029 plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Özcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma da yaptığı incelemede Özcan'ın, öğrencileri köydeki evlerine bırakıp, ilçe merkezine dönmek isterken tabancayla 5 el ateş edilmesi sonucu öldürüldüğünü saptadı. 1 yıl önce evlendiği belirlenen Özcan'ın cansız bedeni otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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