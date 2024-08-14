Öğrenci ve velileri üzen haber

Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala veli ve öğrencilerin alışveriş telaşı başlarken sektör temsilcileri, merdiven altı olan, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, okul alışverişine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şendil, ürün fiyatlarının alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında, genel olarak ürün bazında yüzde 30 ila 60 artış olduğunu ifade eden Şendil, şunları kaydetti:

"Bu yıl bir çanta ortalama 1600 ile 1800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 400 liraya da okul çantası alabilirsiniz, bin liraya da. Tüketicinin, talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."

Velilerin alışverişlerini, alanında ihtisaslaşmış kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını tavsiye eden Şendil, "Velilerimizin, kendilerine 12 ay boyunca hizmet veren, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.