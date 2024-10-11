Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

Konya'da yurtta kalan üniversite öğrencisi 2 kız, yedikleri poğaçanın ardından rahatsızlandı. 2 genç kız, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yapılan başvuru üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencisi 2 genç kız, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir yurtta kalan üniversite öğrencisi 2 kız, yedikleri poğaçanın ardından rahatsızlandı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yapılan başvuru üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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