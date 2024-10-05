Öğrenciler artık tuvalete gidemeyecek! Tasarruf tedbirleri nedeniyle okulda sifonlar söküldü

Yeni eğitim öğretim yılı başladığı günden itibaren eğitimcilerden ve velilerden gelen şikayetler sürekli artıyor. Özellikle eksik temizlik personeli sebebiyle okulların yeterince temizlenmemesine isyan edilirken son olarak Samsun'dan gelen bir iddia, Türkiye gündemine oturdu.

OKULDAKİ SİFONLAR SÖKÜLDÜ

Derin Yoksulluk Ağı üyesi Hacer Foggo, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, "İnanmayacaksınız ama bu da oldu. Samsun Malazgirt İlkokulu’nda tuvalet sifonları iddiaya göre 'tasarruf' tedbirleri denilerek okul yöneticisi tarafından söküldü. Çocukların sağlığı tehlike altında” ifadelerini kullandı.