Öğrenciler artık tuvalete gidemeyecek! Tasarruf tedbirleri nedeniyle okulda sifonlar söküldü

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Öğrenciler artık tuvalete gidemeyecek! Tasarruf tedbirleri nedeniyle okulda sifonlar söküldü

Samsun'dan gelen bir iddia, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Derin Yoksulluk Ağı üyesi Hacer Foggo, Samsun Malazgirt İlkokulu'na ait olduğu iddia edilen iki fotoğraf paylaştı. Foggo'nun öne sürdüğü iddiaya göre, okul yöneticisi, tuvaletlerdeki sifonları "tasarruf tedbirleri" sebebiyle söktü.

Yeni eğitim öğretim yılı başladığı günden itibaren eğitimcilerden ve velilerden gelen şikayetler sürekli artıyor. Özellikle eksik temizlik personeli sebebiyle okulların yeterince temizlenmemesine isyan edilirken son olarak Samsun'dan gelen bir iddia, Türkiye gündemine oturdu.

OKULDAKİ SİFONLAR SÖKÜLDÜ

Derin Yoksulluk Ağı üyesi Hacer Foggo, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, "İnanmayacaksınız ama bu da oldu. Samsun Malazgirt İlkokulu’nda tuvalet sifonları iddiaya göre 'tasarruf' tedbirleri denilerek okul yöneticisi tarafından söküldü. Çocukların sağlığı tehlike altında” ifadelerini kullandı.

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