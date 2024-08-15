Öğrenciler dikkat başvurular başlıyor

Bu yıl İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce 8 kız, 6 erkek yurdunda yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verilecek.

İBB yurtlarının başvuruları ise 16 – 19 Ağustos günleri arasında alınacak ve öğrenciler başvurularını İstanbul Senin mobil uygulamasında yer alan İBB Yurt Başvurusu alanından ve yurt.ibb.istanbul sitesinden online olarak yapabilecek.

İŞTE ŞARTLAR

İBB Yurtları’na başvurularda öğrencinin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması şartları aranacak.

ÜCRETİ 1950 TL OLACAK

İBB Yurtları’nda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil bin 950 TL olacak.

SONUÇLAR 28 AĞUSTOS'TA

Değerlendirme süreci sonrasında öğrenciler, başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecek. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları, yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB, Şişli ve Kadıköy’de yapımları devam eden iki öğrenci yurdunu da dönem içinde açmayı hedefliyor. Bu iki yurdun da hizmete açılmasıyla birlikte yurt ve yatak kapasitesi arttırılmış olacak.

Yeni akademik yılda hizmet verecek İBB Yurtları ise şunlar olacak;

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu