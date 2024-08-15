Öğrenciler dikkat. Başvurular yarın başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğrenciler dikkat. Başvurular yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın itibarıyla başlıyor.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli öğrencilere ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Başvuruların 16-19 Ağustos tarihlerinde alınacağı bildirilen açıklamada, müracaatların "İstanbul Senin" mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvurusu alanı ve "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.

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