Öğrenciler, hayvanları unutmadı

Kaynak: İHA
Öğrenciler, hayvanları unutmadı

Balıkesir'de öğrenciler takdir toplayacak bir davranışta bulundular. Ziyarete katılan 27 öğrenci hayvanlar için mama getirdi.

Havran Meslek Yüksekokulu tarafından Sosyal Meslek Projesi kapsamında 27 öğrencisi ile birlikte Müdür Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atabay, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Bayram Alamur, Öğ. Gör. Erdem Eker, Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ni ziyaret ettiler.

aw403141-03.jpg

Havranlı konuklara eşlik eden Belediye Başkanı Vekili Tarık Erdil, "Sosyal Meslek Projesi kapsamında Havran Meslek Yüksekokulu öğrencilerini ve öğretim görevlilerini karşılayarak bilgilendiren Sağlık İşleri Müdürümüz Barış Hakan, Sağlık İşleri Birim Şeflerimizden Furkan Karabıyık, Veterinerimiz Emrah Güleç, Veteriner Sağlık Teknikerimiz İrem Bavagir'e ve canlarımıza mama getiren öğrencilerimize de teşekkürlerimi sunuyor, mesai arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" sözlerine yer erdi.

aw403141-04.jpg

aw403141-01.jpg

aw403141-02.jpg

Son Haberler
Kendi kendini onaran malzemeler devri başlıyor! Teknolojide yeni bir çağ başlıyor
Kendi kendini onaran malzemeler devri başlıyor! Teknolojide yeni bir çağ başlıyor
Hakkari'de üretiliyor Irak ve İran kapışıyor
Hakkari'de üretiliyor Irak ve İran kapışıyor
İstinat duvarı kaydı. Yol trafiğe kapatıldı
İstinat duvarı kaydı. Yol trafiğe kapatıldı
Domuza çarptığını sanmış! Skandal ifadesi ortaya çıktı
Domuza çarptığını sanmış! Skandal ifadesi ortaya çıktı
Cemal Enginyurt’tan iktidarı terletecek soru... Bu paylaşım gündemi sallayacak!
Cemal Enginyurt’tan iktidarı terletecek soru... Bu paylaşım gündemi sallayacak!