Öğrenciler kilim dokuyor

Kaynak: İHA
Öğrenciler kilim dokuyor

Kars'ta 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel Türk el sanatı kilim dokumacılığını öğreniyor.

Kars'ta öğrenciler kilim dokuma sanatlarını öğrenerek, kilim dokuyor.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel Türk el sanatlarından biri olan kilim dokumacılığına gönül verdi. Okulda öğrenciler, kilim dokuma tekniklerini öğrenerek hem kültürel mirasa sahip çıkıyor, hem de sanatsal yeteneklerini geliştiriyor.

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Öğrenciler, renkli iplikleri özenle seçerek birbirinden güzel desenler oluşturuyorlar. Dokuma tezgahlarında harcadıkları emek sayesinde ortaya çıkan kilimler, hem öğrencilerin gurur kaynağı oluyor hem de okulun sanat etkinliklerinde sergilenerek büyük beğeni topluyor.

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Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Doğan, bu etkinliğin, öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

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Doğan, "Öğrencilerimiz, kilim dokuyarak hem geçmişimizle bağ kuruyorlar hem de geleceğe miras bırakacak eserler ortaya koyuyorlar. Bu tür projeler, öğrencilerimizin becerilerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor" dedi.

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