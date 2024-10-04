Öğrenciler sokaklara kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı

Kaynak: AA
Öğrenciler sokaklara kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı

Amasya'da öğrenciler, sokak hayvanları için sokakta bulunan uygun yerlere mama ve su bıraktılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında organize edilen etkinlikte öğrenciler, sokak sokak gezerek 43 noktaya kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı.

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43 NOKTAYA MAMA KOYDULAR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, AA muhabirine, insanlar kadar yaşamayı hak eden sokak hayvanlarını için yem ve su bırakarak hayatta kalma mücadelelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Çocuk Hakları İl Komitesindeki öğrencilerden Melike Başer ise hayvanların da beslenme ve barınma hakkı bulunduğunun farkında olunması gerektiğini kaydetti.

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