Öğrenciler yarını iple çekiyor! Ara tatil kaç gün olacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Öğrenciler yarını iple çekiyor! Ara tatil kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimindeki ara tatil için son ders zili 8 Kasım Cuma günü çalacak ve öğrenciler 9 günlük ara verecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yarın son dersin bitmesiyle birlikte start alacak, öğrenciler 15 Kasım tarihine kadar okula ara verecek.

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin dinlenme fırsatı bulacağı ara tatil, hafta sonlarının da dahil edilmesiyle 9 gün sürmüş olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Senenin ilk karnelerinin alınacağı yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan takvime göre ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. 20 Haziran'dan sonra 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak.

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