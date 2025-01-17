Öğrenciler yarıyıl tatiline başladı, karneler dağıtıldı

Okullarda yarıyıl tatili için karne zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrencinin tatili, karnelerinin dağıtılmasının ardından başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Halkbank Ortaokulu Açılış ve Karne Töreni Programı'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.

BAKAN TEKİN YENİ MODELİ TANITTI

Bakan Tekin, karne dağıtımı sonrası yaptığı konuşmada "Bugün itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başladı. İkinci önceliğimiz mesleki ve teknik eğitimdi. O konuda da bilhassa Türkiye'deki ekonomik kalkınmalarımızın ana unsurlarından bir tanesi olan nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için meslek liselerimizde çok yoğun bir süreç başlattık.

Bir de eğitim öğretim süreçlerimize okulumuz, öğretmenlerimiz ve ailelerimizi de dahil edecek bir dizi etkinliği bu yıl hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili öğretmenlerimiz ile sohbet ediyoruz. Üç birimde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu yıl model çerçevesinde birinci sınıflarda karne vermedik.

Öğretmenlerimizin hazırladığı gelişim raporları ile veliler ve öğrencilerimizi karşı karşıya bıraktık. Okullarımızda yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızla ilgili en önemli tehdidin önümüzdeki süreçte bilhassa teknoloji bağımlılığı üzerine odaklandığını görüyoruz. Çocuklarımızın neredeyse yüzde 80'inin şiddet algısı olarak sosyal medya ve teknoloji ortamında karşı karşıya bulunduğunu ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ankara'daki karne dağıtım etkinliği ise Süleyman Uyar İlkokulu'nda yapıldı. Süleyman Uyar İlkokulu'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, duygularını ve tatilde nasıl vakit geçireceklerini anlattılar.

Öğrenciler, tatilde dinlenip bol bol oyun oynayıp kitap okuyacaklarını belirtti.

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili, 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.