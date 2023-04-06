Açıklamalar ile uygulama birbirini tutmadı. Öğrenciler yurtsuz kaldılar

30 Mart’ta YÖK tarafından üniversitelerin hibrit eğitime geçmesi kararı alındığı duyuruldu.

YÖK kararı sonrasında 4 Nisan’da açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtlarının yüz yüze eğitim görmek isteyen öğrencilerin barınmasına açık olacağını duyurdu. Antalya’daki KYK yurtlarından alınan bilgi ise Bakan Kasapoğlu’nun açıklamasının aksine yurtların öğrencilere henüz açılmadığı yönünde.

YÖK, Bakanlık ve KYK arasındaki çelişkili açıklama ve uygulamalara birde üniversitelerin senato kararları eklendi. Öğrencilerin yaşadığı barınma sorununun ardından Akdeniz üniversitesi bir gün ara ile iki ayrı senato kararı yayımladı.

31 Mart tarihli yayımlanan ilk kararda isteyen öğrencinin yüz yüze eğitim alabileceği hibrit sistem duyuruldu. İkinci senato kararı ise 1 Nisan tarihinde yurtta kalan öğrencilere yüz yüze eğitimin kaldırıldığı şeklinde ilan edildi.

KYK yurtlarına alınmayan öğrenciler, barınma sorunu sebebiyle yaşadıkları durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

YK YURDU YÖNETİMİNDEN ‘ÖĞRENCİLERE KAPALI’ AÇIKLAMASI

Diken’in haberine göre; Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüsünün içinde bulunanlar dahil şehirdeki KYK yurtlarını kullanamıyor. Öğrenciler, KYK yetkililerin yurtlarda depremzedelerin kaldığını ve Antalya’nın deprem bölgesi destek ili olması nedeniyle öğrencilerin yurtlara alınmayacağını söylediğini aktardı.

Yurtlara giden öğrencilerse, bazı yurtların ve yurt bloklarının boş olduğunu ama buna rağmen öğrencilerin alınmadığını dile getirdi. Hatta bazı yurtlar depo olarak kullanılıyor.

Antalya’daki KYK yurdu yönetimleri de yurtların şu an için öğrencilere kapalı olduğunu belirtti. Yurtların açılması için yazı gelmesi gerektiğini, bu yazının gelmediğini ve ne zaman geleceğini bilmediğini aktaran yurt yönetimleri, yurtlarda depremzedelerin barınmasının yurtların kapalı olmasının nedeni olduğunu dile getirdi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KARARSIZ KALDI

Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi’yse bir gün arayla birbiriyle çelişen iki karar yayımladı. 31 Mart’ta yani YÖK’ün hibrit kararını açıklamasından bir gün sonra üniversite yönetimi, tüm bölümlerin hibrit eğitime geçeceğini ve dolayısıyla isteyen öğrencilerin yüz yüze eğitim görebileceği açıklandı.

Bu kararı rektör Özlenen Özkan da Instagram hesabında paylaştı.

KARAR BİR GÜNDE DEĞİŞTİ

1 Nisan’daysa bu karar değiştirildi. Yeni karara göre, KYK yurtlarında kalan öğrenciler eğitimine uzaktan devam edecek. Yüz yüze eğitimse istekleri doğrultusunda KYK yurdunda kalmamasına rağmen Antalya’da yaşayanlara açık olacak.

Yönetim, buna gerekçe olarak da yurtlarda depremzedelerin barınması ve Antalya’nın deprem bölgesi destek illerinden biri olması gösterildi.

Rektör de, yeni kararlardan sonra 31 Mart’taki paylaşımını sildi.

ÖĞRENCİLER DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Öğrencilerse, okulun ve KYK’nın sürekli farklı şeyler söylediğini ve yeterince bilgi alamadıklarını aktardı. Öğrenciler, kurumların topu sürekli birbirine attığını ve bu sırada olanın öğrencilere olduğunu belirtti.

Öğrenciler, depremzedelerin durumunu anlamakla beraber kendilerine verilen yüz yüze eğitim hakkını kullanamadıkları için şikâyetçi. Öğrenciler hem kendilerinin hem de depremzedelerin mağdur olmayacağı bir çözüm talep ediyor.

Yurtların bir kısmının boş olduğunu ve bazı öğrencilerin yurtlara alınabileceğini dile getiren öğrenciler okul ve KYK’nın toptancı bir yaklaşımla kimseyi almadığını söyledi.