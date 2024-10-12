Öğrencilerden kadına ve çocuğa şiddete tepki

Kaynak: İHA
Öğrencilerden kadına ve çocuğa şiddete tepki

Osmaniye'de bir grup lise ve üniversite öğrencisi, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto eden yürüyüş yaptı.

Osmaniye'de lise ve üniversite öğrencileri, düzenledikleri eylem ve yürüyüşle kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Ellerinde cinayetleri protesto eden dövizlerle yürüyen ve sloganlar atan gençlere, çok sayıda vatandaş da destek verdi. Öğrenciler, Alibeyli Camii önünde bir araya gelerek ellerinde dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada şarkılar söyleyip slogan atarak kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.Öğrencilerden kadına ve çocuğa şiddete tepki

Basın açıklamasının ardından öğrenciler gökyüzüne siyah ve mor balon bıraktı.

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