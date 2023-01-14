Öğrencilerden 'sıfır atık' iş birliği

ANKA'da yer alan haberde, Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kadriye Atak ve öğrencilerinin birlikte başlattığı sosyal sorumluluk çalışmasında, öğrenciler aileleriyle birlikte kıyafet ve kırtasiye yardımı topladı.



Kırtasiye malzemesi, kitap, ayakkabı, mont, kaban vb. kullanılabilir durumda olan eşyalar, öğretmen ve öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabilmeleri için Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak halka hizmet veren Sosyal Market'e teslim edildi.