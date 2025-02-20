Öğrencilere atık pil uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrencilere atık pil uyarısı

Gebze'de öğrencilere, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinin önemi anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri, Dünya Pil Günü'nde Gebze Balçık İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinin önemi anlatıldı. Geri kazanımın hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük değer oluşturduğu gerçeğinden yola çıkan ekipler, öğrencilere bu konuda önemli bilgiler aktararak onları bilinçlendirdi.

Ayrıca öğrencilere, çöpe atılan pillerin içerdiği kimyasalların toprak ve suya karışarak çevreye ve insan sağlığına ne kadar ciddi zararlar verebileceği detaylı olarak anlatıldı. Geri dönüşümün öneminin vurgulandığı etkinlikte öğrenciler, atık pillerle atölye çalışması gerçekleştirdi.

Öğrencilere atık pil uyarısı

Öğrencilere atık pil uyarısı

Öğrencilere atık pil uyarısı

Öğrencilere atık pil uyarısı

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