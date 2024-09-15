Öğrencilere çanta dağıtıldı

Kaynak: İHA
Öğrencilere çanta dağıtıldı

Köy okullarındaki öğrencilere 'Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor" projesi kapsamında okul çantası dağıtımı yapıldı.

"Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor" Projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencilere okul çantası dağıtımı yapıldı. Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığında yürütülen kırsal kalkınma hibe programları çerçevesinde, çiftçi ve yatırımcıların desteklendiği bu proje, IPARD III programıyla birlikte çiftçilere yönelik projelerin tanıtılmasına da olanak sağlıyor.

Program, Bayburt'un Maden İlkokulu ve Ortaokulu'nda başladı. Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney katıldı. Vali Eldivan, çanta dağıtımı sonrası sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve okulun genel durumu hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Çanta dağıtımı, Maden Köyü'ndeki ortaokulun ardından Örence, Taht, ve Akşar Gençosman İmam-Hatip ortaokullarında da sürdürüldü.

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