Öğrencilere pasaport harcı var mı?

Öğrenci pasaportu, yurt dışına seyahat etmek isteyen ve 25 yaşını doldurmamış olan öğrencilerin alabildiği, temel olarak bordo pasaporta dayanan bir kimlik belgesidir. 2016 yılında yürürlüğe giren 6663 sayılı kanun kapsamında, 25 yaşın altındaki her öğrenci, yurt dışına çıkma amacı ne olursa olsun bu pasaportu çıkarma hakkına sahiptir. Öğrenci pasaportu, standart bordo pasaporttan bazı farklılıklara sahiptir ve öğrencilere çeşitli kolaylıklar sunar.

KİMLER ÖĞRENCİ PASAPORTU ALABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören kreşten üniversiteye kadar tüm öğrenciler, 25 yaşını geçmemek şartıyla öğrenci pasaportu alma hakkına sahiptir. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler ise ebeveynlerinin başvurusu ile bu haktan yararlanabilir.

ÖĞRENCİ PASAPORTU NASIL ALINIR?

Öğrenci pasaportu almak için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alınırken bordo pasaport seçeneği işaretlenmelidir. Başvuru sırasında öğrenci belgesinin sunulması, kişinin öğrenci pasaportu alabilmesi için yeterlidir. Online randevu sisteminde öğrenci pasaportu için ayrı bir seçenek bulunmamaktadır; işlemler bordo pasaport üzerinden gerçekleştirilir.

ÖĞRENCİ PASAPORTU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Öğrenci pasaportu başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı aslı

- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

- Pasaport defter ücretinin ödendiğine dair makbuz

- Eğer varsa eski pasaport

- Geçerli bir öğrenci belgesi

ÖĞRENCİLER PASAPORT HARCI ÖDER Mİ?

Öğrenciler, 25 yaşını doldurmamış olmaları koşuluyla pasaport harcından muaftır. Bu, öğrencilerin pasaport başvurusu yaparken yalnızca defter bedeli ödeyecekleri anlamına gelir. 2024 yılı itibarıyla bu defter bedeli 790 TL olarak belirlenmiştir. 25 yaşını doldurmuş öğrenciler ise pasaport harcı ödemek zorundadır.

18 YAŞ ALTINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL DURUMLAR

18 yaşın altındaki öğrenciler, harç ödemeden pasaport alabilirler, ancak defter bedeli ödemeleri gerekmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere en fazla beş yıl geçerli olacak şekilde pasaport verilir ve başvuru, ebeveynleri eşliğinde Nüfus Müdürlüklerine yapılmalıdır.

18 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN PASAPORT GEÇERLİLİĞİ NE KADARDIR?



18 yaşını dolduran öğrenciler, eğitiminin devam edeceği süre boyunca geçerli olacak şekilde pasaport çıkarabilirler. Örneğin, öğrencilik süresi iki yıl ise iki yıllık, altı yıl ise altı yıllık pasaport alabilir. 24,5 yaşında olan bir öğrenci ise altı aylık geçerliliği olan bir pasaport çıkarabilir.

Öğrenciler, 25 yaşını doldurmadıkları sürece pasaport harcından muaf tutulurlar, bu da yurt dışı seyahatlerini ekonomik hale getirir. Sadece defter bedeli ödeyerek pasaport alma hakkına sahip olan öğrenciler, böylece uluslararası seyahatlerini kolaylaştırabilirler.