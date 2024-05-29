Öğrencilere toplu taşıma 1 lira. Belediyeden büyük jest

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğrencilere toplu taşıma 1 lira. Belediyeden büyük jest

Muğla’da öğrencilerin bütçelerine destek olmak amacı ile seçimden önce verilen toplu taşıma 1 lira vaadi gerçek oldu. Menteşe ilçesinde öğrencilerin ulaşım ücreti 1 liraya düşürüldü.

Yerel seçimlerden önce öğrencilerin ulaşım ücretlerinde büyük indirim yapacaklarını açıklayan Ahmet Aras, seçimi kazanmasının ardından önce üniversite ring seferin ücretini 1 lira olarak düşürdüklerini açıklamıştı.

Atılan yeni adımla beraber Menteşe ilçesinde öğrencilerin toplu taşımada verdikleri ücret 1 lira oldu. Bu tarife Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatlarında geçerli.

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Birçok öğrenci kartlarını bastıklarında ilk etapta şok geçirdiklerini açıkladı. Önce bir yanlışlık olduğunu düşünen öğrenciler, ücret tarifesinin gerçekten de 1 lira olduğunu öğrenince çok mutlu olduklarını belirtti.

Ulaşımın daha önceleri kendilerine pahalı geldiğini aktaran öğrenciler, ailesinden gelen parayı okula gitmek için 2 otobüs kullanmak için ayıran öğrenciler, günlük 50 lirayı sadece ulaşıma ayıran öğrenciler bu durumdan çok memnun kaldıklarını ve Belediye Başkanına teşekkürlerini iletti.

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Uygulanacak yeni tarife şu şekilde:

-Menteşe Stadyum-AVM-Kötekli- Yeniköy

-Menteşe Stadyum-AVM-Kampüs

-Menteşe Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kampüs

-Menteşe Otogar-Stadyum-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli Yeniköy(Gece Otogar Hattı)

-Menteşe-Otogar-Tıp Fakültesi-Turgutreis Yurdu-Kötekli-Yeniköy

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