Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinden geziye gittikleri Antalya’dan dönüş yolunda olan ve 2'si öğretmen, 22'si öğrenci toplam 25 kişiyi taşıyan İbrahim Kara idaresindeki midibüs, Göcek rampalarında şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören yurttaşların, bildirmesi üzerine bölgeye
Ortaca, Dalaman ve Fethiye’den çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Midibüsten çıkarılan yaralılar Muğla’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralı öğretmen ve öğrencilerin yaşamsal tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.