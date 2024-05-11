Öğrencileri taşıyordu şarampole uçtu! İçinde öğretmenler de vardı

Kaynak: İHA
Öğrencileri taşıyordu şarampole uçtu! İçinde öğretmenler de vardı
Muğla’da içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 de sürücünün bulunduğu midibüs şarampole uçtu.

Antalya’ya geziye giden ve Muğla'nın Ortaca ilçesine dönüş yapan içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu midibüs, yağışlı havanın etkisi ile Göcek rampalarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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İbrahim Kara yönetimindeki 48 ARJ 588 plakalı midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde yağışlı hava nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı.

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Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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