Öğrencilerin beklediği haber geldi! İşte kar tatili verilen iller

ERZİNCAN

Refahiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

NİĞDE

Niğde'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 14 Şubat’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

AKSARAY

Aksaray Valiliği, etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek, 14 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı da belirtildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde süren kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 14 Şubat’ta Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime ara verileceğini duyurdu. Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitim durduruldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, kar yağışının devam etmesi nedeniyle 14 Şubat’ta eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SİVAS

Sivas Valiliği, düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle buzlanma ve don riski oluşturması nedeniyle 14 Şubat’ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, yoğun kar nedeniyle 14 Şubat’ta il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verileceğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 14 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verileceğini açıkladı.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.