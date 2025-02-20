Öğrencilerin beklediği haber geldi! İşte kar tatili verilen kentler

Valilik ve kaymakamlıklar kararları ile bugün birçok il ve ilçede okullar tatil Edildi. İşte 20 Şubat'ta Perşembe günü okulların tatil edildiği iller...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Bu nedenle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vali Ali Yerlikaya, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

TRABZON'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Trabzon Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini duyurdu. 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günü Trabzon'daki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları) eğitim-öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır

ORDU'DA OKULLARDA KAR TATİLİ

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime ara verildiği duyuruldu.

MUŞ'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak.

KOCAELİ'DE 1 GÜNLÜK EĞİTİM ARA VERİLDİ

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı bildirildi. Bu nedenle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Kocaeli'deki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personeller de idari izinli sayılacaktır.

SİİRT'TE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Kızılkaya, hava koşullarına uygun hareket edilmesi gerektiğini ve vatandaşların, sürücülerinin trafik güvenliğine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

HAKKARİ'DE OKULLARA 1 GÜNLÜK ARA

Hakkari Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, Hakkari il merkezi ve tüm ilçelerinde, yükseköğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede gün boyunca etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği bildirildi.

KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BAYBURT'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Bayburt Valiliği, 20 Şubat 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

ARDAHAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ardahan Valiliği, 20 Şubat 2025 Perşembe günü il genelinde, Posof ilçesi haricinde kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli olacağı bildirildi.

ARTVİN'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının ulaşımı da etkilediğini belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istemiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyurulmuştur.

YOZGAT'TA EĞİTİME ARA

Yozgat kent merkezinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, don ve buzlanma riskinin artmasıyla birlikte 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları ve bazı kamu kreşlerinde eğitim öğretime ara verileceği bildirilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

GİRESUN'DA EĞİTİME ARA

Giresun'daki tüm okullarda, beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıklamıştır.

GÜMÜŞHANE'DE EĞİTİME ARA

Gümüşhane Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kent genelinde kar yağışının devam edeceği ve ulaşımda risklerin oluşabileceği belirtilerek 20 Şubat 2025 Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır.

SİVAS'TA EĞİTİME ARA

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir. Sivas Valiliği, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla eğitimi bir gün süreyle durdurduğunu bildirmiştir.

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir. Kaymakamlık, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuş, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını belirtmiştir.

KARS'TA EĞİTİME ARA

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir. Kars Valiliği, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştır. Ayrıca, Kars’ta 55 köy yolu ulaşımına kapanmıştır. İl Özel İdaresi, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

AĞRI'DA EĞİTİME ARA

Ağrı Valiliği, 20 Şubat 2025 Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinin tatil edildiğini açıklamıştır. Hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreşe veya anaokuluna giden anneler ve kronik hastalığı bulunan personel de idari izinli sayılacaktır.

KASTAMONU'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kastamonu Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü merkez ilçede ve İnebolu'da taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştur. Buzlanma riski nedeniyle köy okullarında da eğitime ara verilmiştir.

SAKARYA'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Sakarya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günü şehir genelinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıklamıştır. Ayrıca, kamu kurumlarında engelli, hamile ve malul personel ile çocuğu kreşe giden kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

ÇANAKKALE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Çanakkale'nin Biga, Yenice ilçeleri ve Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi ve köylerinde 20 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Yetkililer, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurmuşlardır.

BİTLİS'TE EĞİTİME ARA

Bitlis Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıklamıştır. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

BİNGÖL’DE EĞİTİME ARA

Bingöl Valiliği, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde, il merkezi ve Genç ile Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştur. Ayrıca, bu ilçelerdeki kamu personelinin engelli ve hamile olanları idari izinli sayılacaktır.

TOKAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı eğitime ara verilmiştir. Reşadiye Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimin durdurulduğunu açıklamıştır.

BİLECİK'TE EĞİTİME ARA

Bilecik Valiliği, 20 Şubat 2025 Perşembe günü, merkez ilçede ve Pazaryeri, Bozüyük ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıklamıştır. Ayrıca, Osmaneli ilçesinde de bazı köylerde taşımalı eğitime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe devam eden kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

ERZURUM'DA EĞİTİME ARA

Erzurum Valiliği, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini açıklamıştır. Ayrıca, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtilmiştir.

TUNCELİ' DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 tarihinde, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli olan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

YALOVA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalova il merkezindeki bazı okullar ve ilçelerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 20 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. İnegöl Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu önlemin güvenlik amacıyla alındığı ifade edildi.

SAMSUN’UN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 20 Şubat Perşembe günü Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel ve örgün eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamında bazı okullarda eğitim yapılmayacak. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu okulların listesine internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

ÇORUM’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, engelli, hamile ve malul kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Alaca ilçesinde de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

MALATYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 tarihinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

SİNOP'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop'un Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan duyurularda, olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle eğitimin tatil edildiği ifade edildi.

RİZE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Rize'nin Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde de Sinop il sınırlarında yaşanan benzer hava koşullarından dolayı 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçe, Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat 2025 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karar, olumsuz hava koşullarının ulaşımda yaratabileceği risklere karşı tedbir amaçlı alınmıştır.

ELAZIĞ'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından yapılan açıklamada, 20 Şubat 2025 tarihinde Elazığ il genelinde hava muhalefeti nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, malül, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.