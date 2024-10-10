Öğrencilerin çamaşır yıkama derdine son

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrencilerin çamaşır yıkama derdine son

Kocaeli'de ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama sorunu kent çamaşırhanesi ile son buldu.

Kocaeli'ye Türkiye'nin her köşesinden gelen üniversite öğrencilerinin en büyük ihtiyacı olan çamaşır yıkama sorununu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü.

ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) okuyan erkek ve kız öğrenciler, bu yıl da kent çamaşırhanesinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştıran uygulama aynı zamanda üniversitelilerin ekonomisine de katkı sağlıyor.

HAFTA'NIN 6 GÜNÜ ÜCRETSİZ

Ev ya da yurt fark etmeksizin Kocaeli'de ikamet eden üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesindeki ücretsiz kent çamaşırhanesiyle hizmet veriyor. Kent çamaşırhanesinde 10 çamaşır yıkama makinesi, 5 çamaşır kurutma makinesi ve 2 ütü bulunuyor. Burada görevli olan Büyükşehir personeli de öğrencilere yardımcı oluyor.

Kent çamaşırhanesi haftanın 6 günü ücretsiz hizmet veriyor.

Öğrencilerin çamaşır yıkama derdine son

Öğrencilerin çamaşır yıkama derdine son

Öğrencilerin çamaşır yıkama derdine son

Öğrencilerin çamaşır yıkama derdine son

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