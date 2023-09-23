Öğrenciye bu yemek reva mı? Bu görüntü İzmir’de bir lisede çekildi

Editör: Serkan Talan

Okulların açılması sonrası öğrencilerin karşılaştığı içler acısı durum ortaya çıktı. İzmir Atatürk Lisesi’nde yatılı kalan öğrencilerin yediği yemek sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Atatürk Lisesi’nde kalan yatılı öğrencilere verilen yemekler olduğunu iddia ettiği tabildot görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına Milli Eğitim Bakanlığı’nın hesabını etiketleyen Erdan Kılıç, şunları belirtti:

"Kendileri manda yoğurduna hurma katarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir Atatürk Lisesi’nin yatılı öğrencilerine reva gördüğü yemekler bunlar. Nice yazarları, bilim insanlarını, siyasetçileri yetiştirmiş Türkiye’nin ve İzmir’in en köklü okullarından biri öğrencilerini aç bırakıyor. Savaşta mıyız? Kıtlıkta mı?"

GEÇEN YIL OKUL YÖNETİMİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Öte yandan İzmir Atatürk Lisesi yönetimine geçen yıl yemek ücretleri nedeniyle soruşturma açılmıştı. Yemek ücretlerine yasalara aykırı olmasına rağmen yüzde 100’ün üzerinde zam yaparak 50 liraya çıkaran okul yönetimi hakkında soruşturma açılmıştı.

Okul idaresi ise iktidarın belirlediği düşük bir bütçeyle öğrencilere 3 öğün yemek vermekle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Günlük 39 liraya denk gelen bu bütçe öğrencilerin dengeli beslenmesi konusunda sınırlı imkanlar sunuyor.

Okul Aile Birliği, bağış toplayarak sorunu çözmeye çalışsa da veliler ‘taşıma suyla değirmen dönmeyeceğinin’ altını çiziyor.