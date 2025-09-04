Öğretmen gözyaşlarıyla Vali'den yardım istedi. Yürek ısıtan diyalog

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile bir öğretmen arasında geçen diyalog izleyenleri duygulandırdı. Öğretmen bir öğrencisi için burs isterken yaşadıklarını anlatınca gözyaşlarını tutamazken; Vali Aydoğdu gence destek olmak için harekete geçti.

ÖĞRENCİSİ İÇİN KOŞARAK GELDİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ordu Caddesi üzerinde İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile yürüdüğü sırada yanlarına gelen öğretmen Kübra Aydın bir öğrencisinin sıkıntısını Aydoğdu'ya aktardı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan öğrencisinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve bursa ihtiyacı olduğunu gözyaşları içerisinde Vali Aydoğdu'ya aktaran öğretmen Valinin de duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

VALİ'DEN YARDIM SÖZÜ

Vali Aydoğdu, cep telefonuyla öğrenciyi arayıp babasına geçmiş olsun dileklerini iletirken burs ve öğrenim yardımları konusunda kendisine yardımcı olacaklarını kaydetti. Vali Aydoğdu ile Kübra öğretmenin ‘iyilik bulaşıcıdır' örnek davranışları kısa sürede sosyal medyada takdir topladı.

Öğretmen Kübra Aydın öğrencisinin yaşadıklarını, "Babası 3 aydır yoğun bakımda olan öğrencim var. Burs ve yurda ihtiyacı var" sözleriyle anlattı. Vali Hamza Aydoğdu Yunus Emre isimli öğrenciyi arayarak, "Yunus Emre ben senin bütün işlerini çözeceğim. Akşam da sana çay içmeye geleceğiz" ifadelerini kullandı.