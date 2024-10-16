Öğretmen, odasını bastığı müdür yardımcısına silah çekti. Okulda korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Öğretmen, odasını bastığı müdür yardımcısına silah çekti. Okulda korku dolu anlar

Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir süredir baskı gördüğünü öne süren Bilişim Öğretmeni Serdar Alagöz (34), okul müdürünü bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti. Silah tutukluluk yapınca dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptığı sırada silah patladı. Kantin görevlilerinin müdahale ettiği öğretmen gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir baskı gördüğünü öne süren Bilişim Öğretmeni Serdar Alagöz (34), okula ruhsatsız tabanca ve bıçak ile geldi. Öğretmen okul müdürünü odasında bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti. Çıkan tartışmada öğretmen silahını ateşledi ancak tutukluk yaptı. Bunun üzerine koşarak dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptı.

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SİLAH TUTUKLUK YAPTI DIŞARIDA PATLADI

O sırada silah ateş aldı ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Dışarıya doğru koşan öğretmen, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını patlattı. Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda bir süre çalışma yaptı. Öğrenciler ise velileri tarafından okuldan çıkartıldı.

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HEDEFİNDE OKUL MÜDÜRÜ VARMIŞ

Öte yandan öğretmen Serdar Alagöz’ün asıl hedefinin okul müdürümü saldırmak olduğu ancak okul müdürünün kızının ameliyatı için okula gelmediği iddia edildi. Gözaltına alınan öğretmenle ilgili işlemler sürüyor.

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