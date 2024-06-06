Öğretmene kanlı pusu. Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Öğretmene kanlı pusu. Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu

Fatih'te Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz aracının içinde kurşun yağmuruna tutularak, öldürüldü. Saldırgan taksi ile olay yerinden kaçtı.

Fatih’te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmen aracıyla seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Fatih Topkapı mahallesindeki olay sabah saatlerinde yaşandı. Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz’ın Batman’daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı ileri sürülüyor.

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Saldırgan, Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

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Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaraldı. Hastaneye kaldırılan Türkçe öğretmeni kurtarılamadı.

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Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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