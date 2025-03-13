Öğretmene tecavüz eden çete evini de kundakladı

Viyana'nın Liesing bölgesinde yaşanan olay, Avusturya'da büyük yankı uyandırdı. 29 yaşındaki kadın öğretmen, beş kişilik bir genç çetenin saldırısına uğradı. 14 ila 17 yaşları arasındaki zanlılar, öğretmene defalarca tecavüz etmek, şantaj yapmak ve gasp suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ocak ayının ortasında, genç kadının evi kundaklandı ve tamamen kullanılamaz hale geldi.

İŞKENCE, ŞANTAJ VE TECAVÜZ

Mağdurenin ifadesine göre olaylar, kendisinin çete üyelerinden biriyle ilişki yaşamasıyla başladı. Ancak ilerleyen süreçte genç adam, öğretmeni gizlice çekilmiş görüntülerle tehdit etti. Zorla uyuşturucu madde aldırdığı ve ardından diğer çete üyelerinin de dahil olduğu bir tecavüz sürecinin başladığı öğrenildi. Kadın, çete üyelerinin evine yerleştiğini, kendisini sürekli kontrol altında tutarak kaçmasını engellediklerini belirtti.

AĞIR TRAVMA VE MADDİ KAYIP

Kadının anlattıkları, yaşadığı travmanın boyutunu gözler önüne serdi. Defalarca tecavüze uğrayan öğretmen, zorla uyuşturucuya alıştırıldı ve banka kartı dahil değerli eşyaları çete tarafından çalındı. Mağdurun kaybolan saatinin, zanlılardan birinin kız kardeşinde bulunduğu tespit edildi.

EVİNİ YAKTILAR, SUÇLAMALARI REDDEDİYORLAR

Genç kadın polise gitmeye karar verdiğinde, evi bir anda alevler içinde kaldı. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü ancak daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. Ancak gözaltındaki gençler, tüm tecavüz suçlamalarını reddediyor. Hukuki süreç devam ederken, olayın Avusturya'da büyük yankı uyandırdığı bildiriliyor.