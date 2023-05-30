Öğretmeni döverek hastanelik eden 5 kişi hakkında yeni gelişme

Zonguldak'ta bir öğretmeni darp ettikleri öne sürülen 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Öğretmeni döverek hastanelik eden 5 kişi hakkında yeni gelişme

Zonguldak Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda görevli öğretmen Haydar Erduranlı, pansiyonun bahçesinde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren M.N. (24), Y.İ.A. (28), R.C.K. (19), O.A. (28) ve E.Ş'yi (20) uyardı.

Bunun üzerine M.N. ve Y.İ.A. tarafından darp edilen Erduranlı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. ve Y.İ.A. tutuklandı.

Şüpheli R.C.K. adli kontrol kararıyla, diğer ikisi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Erduranlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, olay şiddetle kınandı.

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