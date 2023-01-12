Öğretmeni tarafından 400 şınav çektirilen öğrenciler hastanelik oldu

Olay, Dallas'ın hemen dışındaki bir devlet okulunda sekizinci dönem atletizm dersinde meydana geldi.

Dallas Morning News'e göre bir anne, oğlunun su molası vermeden 300 ila 400 şınav çekmeye zorlandığını iddia etti, ancak misilleme korkusuyla kimliğinin açıklanmasını istemedi.

Gazete, oğlunun hastaneye kaldırıldığını ve böbrek hasarına veya yetmezliğine neden olabilen rabdomiyoliz teşhisi konduğunu bildirdi.

Gazeteye göre, aşırı egzersizden sonra en az sekiz öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Diğer iki veli de Koç Harrell'ın çocuklarına bir saat içinde 350 şınav çektirttiğini ifade etti.

Olayın ardından okul yönetimi velilere bir mektup göndererek açıklama yaptı.

"Olay hakkında bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca Koç Harrell idari izne çıkartıldı. Bunun dışında da gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isteriz."

2019'dan beri Rockwall-Heath'te çalışan Harrell, bir yıldır lisenin futbol koçluğunu yapıyordu.