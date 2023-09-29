Öğretmenler meclise yürüyor. Sendika başkanı açıkladı

Özel Sektör Öğretmenleri, maaş haklarını alabilmek için 1 Ekim’de TBMM’ye yürüyecek.

Öğretmenler meclise yürüyor. Sendika başkanı açıkladı

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim 2023’te taban maaş haklarını almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacaklarını açıkladı. Sorunlarının artarak devam ettiğini söyleyen öğretmenler, Meclis’teki vekillere de kendilerine destek olmaları için çağrıda bulunmuş oldu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, sendika olarak bir süredir taban maaş talebini öne çıkardıklarını belirterek özel öğretim kurumlarının “büyüsünün bozulduğunu” söyledi. Edebali, “Özel öğretim kurumlarında emek problemi olduğu artık biliniyor. Taban maaş bir hak ve bu hakkı 2014 senesinde Meclis’te yapılan oylama ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan çıkardılar. Kanunun kendisi bugün halen yürürlükte fakat taban maaş maddesinin çıkarılması öğretmenlerin asgari ücret ile çalıştırılmasının önünü açtı” dedi.

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