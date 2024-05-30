Öğretmenler odasında çay makinesi yasaklanırken bakan Mercedes S 400 ile geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önerisiyle kamuda tasarruf tedbirleri yayınlandı. Yayınlanan tedbirlerde kamu binalarından kamu araçlarına, servislerden istihdama kadar pek çok tedbir öngörüldü.

Bu kararlar kapsamında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara gönderilen, tasarruf gerekçesiyle çay makinalarının, ısıtıcıların kullanılmaması talimatını içeren yazı gönderildi.

Eğitim-İş Karabük İl Başkanı Zeki Çelik, "Bu tasarruf kararı karşısında bütün öğretmenler odası şaşkınlık yaşıyor. Üyemiz olan da olmayan da herkes karara tepkili. Bu bizim keyfimiz değil. Kırk dakika ders anlatıyoruz, boğazımızın rahatlamasına bile karşılar" ifadeleriyle yazıya tepki gösterirdi.

Bakan Mehmet Şimşek’in ise kamuda tasarruf tedbirlerinin alındığı bir dönemde Mercedes S 400’e binmesi dikkat çekti.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, bakan Şimşek bu yılın başında valilerle gerçekleştirdiği toplantıda makam aracı olarak TOGG’u önermişti.