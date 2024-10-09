Öğretmenleri alan araca otobüs çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Kaynak: İHA
Öğretmenleri alan araca otobüs çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Kayseri'de otobüs durağında bekleyen öğretmenleri alan hafif ticari araca kamyon çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mahzemin İmam-Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler H.K., Ö.Ç., C.Y. ve O.M., evlerine gitmek üzere otobüs durağına geçtiler. Bu sırada, Y.K. isimli bir kişi, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla öğretmenleri alarak yola çıktı.

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Kocasinan ilçesi, Mahzemin Mahallesi’nde, kavşaktan dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca, M.K. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürüklendi ve kamyon şarampolde ters döndü. Kazada hafif ticari araçta bulunan öğretmenler H.K., Ö.Ç., C.Y., O.M. ve sürücü Y.K. ile kamyon sürücüsü M.K. yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede fen bilgisi öğretmeni H.K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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