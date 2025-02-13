Öğretmenleri taşıyan minibüs ile pikap çarpıştı! 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğretmenleri taşıyan minibüs ile pikap çarpıştı! 2 yaralı

Tokat’ta öğretmenleri taşıyan bir servis aracı ile pikap sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğretmenleri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. 2 kişi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Tokat-Çat Beldesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre Çimenler Mevkiinde plakası tespit edilemeyen bir pikapla çarpışan Serdar Yılmaz (38) idaresindeki 60 SE 265 plakalı servis, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada servis şoförü ile bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaza yerini terk eden pikabın tespiti için çalışma başlattı.

aw390760-01.jpg

aw390760-02.jpg

aw390760-03.jpg

aw390760-04.jpg

Son Haberler
TÜSİAD başkaldırdı! Yıllar sonra bu ilk kez oluyor
TÜSİAD başkaldırdı! Yıllar sonra bu ilk kez oluyor
Pırlantadan vazgeçilmiyor ama alanların sayısı azalıyor!
Pırlantadan vazgeçilmiyor ama alanların sayısı azalıyor!
Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri, tanker ve otomobil kazaya karıştı
Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri, tanker ve otomobil kazaya karıştı
Kiracıya tahliye kararı istinafa taşındı!
Kiracıya tahliye kararı istinafa taşındı!
Yapay zeka ve duygusal zeka birleşti! Robotlar insan duygularını anlayabiliyor mu?
Yapay zeka ve duygusal zeka birleşti! Robotlar insan duygularını anlayabiliyor mu?