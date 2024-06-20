Öğretmenlerin alacağı ücret belli oldu. Bayram sonrası başlayacak

Kurban Bayramı’nın ardından öğretmenlerin Haziran ayı seminerleri başlayacak.

Milyonlarca öğretmen seminer için alacakları ücretleri de merak ediyor. Seminer tarihleri süreleri ve ücretleri belli oldu.

Seminer 24 ve 28 Haziran’da yapılacak. Toplam 5 gün sürecek olan seminere günlük katılım 3 saat ek ders şeklinde olacak.

Dolayısıyla öğretmenler, seminerler boyunca günde 3 saat, toplamda haftada 15 saat ek ders ücreti alacak. Ek ders ücretleri saat başı ise 105 TL olarak belirlendi.

Öğretmenler seminer boyunca toplam 1575 TL ücret alacak.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ

Özel eğitim öğretmenleri, seminer ücretlerinden %25 artırımlı olarak yararlanacak.

Dolayısıyla saat başı özel eğitim öğretmenler 131 lira 25 kuruş alacak.

Alacakları toplam ücret 1968, 75 TL’ye denk geliyor.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK

Öğretmenlerin seminer döneminde alacakları bu ücretler, Temmuz ayında hesaplara yatırılacağı öğrenildi. Ayrıca Haziran dönemi seminerleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Öte yandan yaz boyunca öğretmenlere konukevleri yüzde 50 indirimli olacak. Öğretmenlerin tatile gitmeleri daha rahat ve kolay olacak.