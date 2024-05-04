Öğretmenlerin beklediği büyük haber geldi. Bakan Tekin'den atama açıklaması

Kaynak: AA
Öğretmenlerin beklediği büyük haber geldi. Bakan Tekin'den atama açıklaması
Öğretmen atamaları ile ilgili daha önce açıklama yapan Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin bu kez atanacak öğretmen sayısını ne zaman duyuracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Diyarbakır'da katıldığı "Öğretmenler Odası Buluşmaları" etkinliğinde hem öğretmen atamalarına ilişkin hem de öğretmen seçimlerine konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin büyük bir ihtimalle Pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısının hem de branş bazında kontenjan dağılımlarının açıklanmış olacağını söyledi.

Bakan Tekin, her ay farklı bir kentte düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında Diyarbakırlı öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, kadim mirası yansıtan kentlerden biri olan Diyarbakır'da öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"DERS SÜRELERİ ŞU ANKİ HALİ İLE YAPALICAK"

Sadeleşmeye gidilen yeni müfredat kapsamında ders saat sürelerinin kısalıp kısalmayacağı sorulan Bakan Tekin, ders sürülerinde artış ya da kısılmasına ilişkin bir düzenlemenin olmadığını bilgisini verdi.

ÖĞRETMEN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YOLDA

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili de sorular yöneltilen Bakan Tekin Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu içine alan bir düzenleme için çalıştıklarını söyledi.

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