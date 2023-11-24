Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sonuçları açıklandı

Son dakika... Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday, uzman öğretmenlik; 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı. Sınava 58 bin 614 uzman öğretmen adayı ve 3 bin 883 başöğretmen adayı katıldı. Böylelikle başvuru yapanlar arasında sınava katılım oranı uzman öğretmenlik için yüzde 99,40, başöğretmenlik içinse yüzde 99,03 olarak gerçekleşti. 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları, 24 Kasım 2023 Cuma günü açıklandı" denildi.

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